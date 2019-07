Die Dampfbürste ist letztendlich nicht mehr als ein simpler Wasser-Verdampfer mit Bürstenaufsatz. So hoch, wie eine Salatgurke lang ist, und an der dicksten Stelle so breit wie eine Handfläche. Kostenpunkt: zwischen 30 und 70 Euro. Man füllt Leitungswasser ein, steckt das Ding in die Steckdose und damit ist es in rund 20 Sekunden einsatzbereit. So lassen sich Falten ohne Bügelbrett glätten; besagtes Kleidungsstück liegt dafür auf dem Bett oder hängt auf dem Bügel. Sogar Hängefalten von der Wäscheleine verschwinden im Dampf.