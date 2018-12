Werner knallhart Wenn die Weihnachtsfeier zum Karriere-Killer wird

C wie Compliance

Damit aus dem Geschäftsessen kein ausgewachsener Bestechungsversuch wird, gelten in vielen Unternehmen Regeln, wie teuer ein Essen sein darf, zu dem man sich von Geschäftspartnern, Kunden & Co. einladen lassen darf. Wer zum Beispiel in ein teures Sterne-Restaurant mit großem Renommee einlade, müsse damit rechnen, dass aus firmenpolitischen Gründen nicht jeder der Einladung folgen dürfe, so Kaiser. „Darüber muss man sich vorher informieren.“ Wer die eigene Belegschaft einlädt, sollte wissen, was die Hausrichtlinie zu Obergrenzen sagt.

