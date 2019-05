Werner Knallhart Droht „Dean & David“ der Vapiano-Effekt?

3. Vapianos Mission besagt: „Design, Dekoration, Musik und das richtige Licht schaffen eine inspirierende Atmosphäre, die all Ihre Sinne erfrischt.“ Optisch mag das stimmen. Doch das komische Bestell-Procedere macht alles wieder kaputt: das Drama mit der Selbstbedienung. Dass das konfuse Vapiano-Prinzip von „Du stellst dich hier an und ich mich dahinten und wir sehen uns dann irgendwann am Tisch, fang dann ruhig schon an“ gehörig in die Hose geht, können Sie hier nachlesen. Das soll vielleicht wie Markthalle wirken. Doch dass man in einer Markthalle mit allen ihren Fressständen nicht gemeinsam an sein Essen kommt, ist deren größter Nachteil. Vapiano kopiert ausgerechnet den.