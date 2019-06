Werner Knallhart: Essstäbchen: Nehmt wieder Messer und Gabel!

Ich erinnere mich an einen Heinz-Erhardt-Film, in dem Willi mit seiner Familie nach Italien in den Urlaub gefahren ist. In diesem Film musste den Zuschauern erstmal erklärt werden, was Spaghetti sind. Und dass man sie mit der Gabel aufrollt, um sie in den Mund zu bekommen. Denn einfach so ungerollt aufgegabelt flutschen die Nudeln nun einmal immer wieder durch die Zinken. Guter Tipp. Und so rollt die Menschheit Spaghetti bis heute - unabhängig von Nationalität und Herkunft. Weil diese Methode universell effizient ist und damit für immer sinnvoll.