Deren Vorsatz: Trainingsprogramm durchziehen und gleichzeitig Smalltalk mit den Kumpels, deren Trainingsprogramm diese allerdings an Geräte führt, die in der ganz anderen Ecke des Raumes stehen. Aber da gibt ja einen Trick: schreien.



Und so trainiert der eine gerade den Bauch, der andere die Oberschenkel: „HIER DINGS, DANN DIE BEIDEN EWIG HIN HER HIN HER UND SO VOLL AM RUMLABERN. UND WEISST DU, WAS DER DANN ZU DEM GESAGT HAT?“