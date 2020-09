Eine Kollegin geht immer in der Frühkonferenz joggen. Indem sie ihre Kollegen auf dem Kopfhörer dabei hat. Das geht, weil sie stille Teilnehmerin ist, die nur hören muss, aber selbst nichts zu sagen braucht. Früher hat sie sich in diesen Runden in Aerosol-vernebelten Konferenzräumen bestimmt den Hintern plattgesessen, jetzt bleibt er währenddessen an der frischen Luft sportlich. Und sportliche Mitarbeiterinnen werden seltener krank.