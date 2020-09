Aber es gibt seit März auch ein anderes Gefühl, das man in der Online-Team-Besprechung nicht ausspricht, um sich nicht die Blöße zu geben. Aber es ist da. Das Bedürfnis, den anderen zu zeigen: Ich. Bin. Nicht. Faul! Immer am Tisch sitzen, wenn die Cam angeht. Womöglich sogar im Hemd. Dieses Brüll-Kommando durch die Wohnung: „Ruhe! Anruf aus der Firma!“ Damit alles Kinderlachen verstummt, der Smoothie-Mixer schweigt, die Katze erstarrt. Immer erreichbar sein. Sogar in der Mittagspause. Denn wissen die anderen wirklich, dass ich mich gerade offiziell erhole?