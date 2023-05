Wir haben uns an gesellschaftliche Konventionen gewöhnt, für die wir uns mit Sicherheit in ein paar Jahren mit der Hand an die Stirn klatschen werden. Etwa dafür, wie wir heute in der Massenhaltung mit Säugetieren umgehen, um sie am Ende billig essen zu können. Oder wenn wir finden, dass ein richtiger kräftiger Automotor doch wohl dröhnen muss. Anderen zu sagen, wie sie sich kleiden sollen, weil es uns selber gefällt, wird meiner Einschätzung nach mit dazugehören. Blamieren wir uns am besten schon ab jetzt nicht mehr. Dann wird der Sommer noch schöner.



