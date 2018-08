Werner knallhart: Machen Sie Süßkramschnorrer zu edlen Spendern

Mitleiden tut man ja mit denen, die die ganze Konferenz über stumm auf die Bonbonmischung in der Mitte starren und alle wissen ganz genau: Der hat schon Speichelfluss wie ein Tischspringbrunnen. Und am Ende, wenn alle rausgehen, fällt sein Blick scheinbar beiläufig auf die Schale und er murmelt kaum hörbar und gespielt überrascht: „Och, was ist das denn hier? Celebrations? Nomnomnom.“ Zack, ein Minisnickers in der Faust. Und ruckartig noch ein Bounty, ein Mars, ein Twix, wuppwuppwupp. Und dann weg wie ein Wiesel.