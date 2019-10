Der Chef von TUI Nordic, Alexander Huber, hat jetzt auf Spiegel Online erzählt, was die Leute damit alles machen können: Sich am Firmeneingang als Mitarbeiter ausweisen, ihre persönlichen Sachen am Feierabend in den Spind schließen, den Drucker aktivieren und verriegelte Snack-Kühlschränke öffnen. Und Huber muss nicht lange erklären, was daran besser ist als an einer Magnetkarte: „Meine Hand verliere ich nie.“

Der implantierte Chip als die Lösung für die kleinen Schussel im Büro. Joa, hat was.