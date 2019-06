Aber wir Europäer versuchen sogar, ausgerechnet Sushi mit Stäbchen zu essen! Sogar zuhause, wenn wir keinen beeindrucken müssen. Selbst Jahrzehnte nach dem Sushi-Durchbruch in Europa. Aus Sicht von Japanern sicherlich irgendwie goldig. Seit meinem Besuch in Tokio weiß ich: Japaner essen Sushi meist mit der Hand. So wie wir unsere Vollkornstulle mit Teewurst und Essiggurken drauf auch. Weil Japaner wie wir eben Pragmatiker sind, weil die da wie wir Seife und Handtuch haben und weil Sushi wie Wurstbrot kalt ist. So gelingt denen auch das, was wir hierzulande mit Stäbchen nicht hinkriegen würden, ohne uns vorher Elle oder Speiche amputieren zu lassen: Sie tunken ihre Nigiri (die Sushi-Teilchen, bei dem ein Stück Fisch längs auf einem Reisquader liegt) um 180 Grad um die Horizontale gewendet nur mit der Oberseite, also der nicht saugenden Fischseite in die Sojasoße. Sie lassen nicht den Reis bis zur Oberkante volllaufen, bis er schließlich unter der Last der braunen Soße zerfällt und für immer im Sojasoßenschälchen absäuft.