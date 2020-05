Und das geht jetzt mehr und mehr sogar in mittelgroßen Großstädten. In der Hochzeit der Coronakrise war etwa bei REWE online der Ansturm so hoch, da musste man gut planen: Auf welche Sorte Ritter Sport habe ich in zweieinhalb Wochen wohl Lust? Und wer sich drauf eingelassen hat, hat gemerkt: Nicht aus dem Haus zu gehen, kann die Lebensqualität auch steigern. Wohnungstür auf, Wohnungstür zu, Kühlschranktür auf und wieder zu. Alles in Puschen. Gut, fürs Trinkgeld an den Boten braucht man dann allerdings Bargeld.