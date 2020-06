Der vom aufgebrachten Freund mit stockender Stimme informierte Käufer öffnet seine Amazon-App. Die strotzt nur so vor zufriedenem Grün und zeigt an: „Heute zugestellt“. Amazon irrt. Per E-Mail meldet sich parallel DHL beim Käufer: „Ihr DHL Paket wird in eine Filiale gebracht.“ Der Freund liefert sich danach – vom vertanen DHL-Urlaubstag und dem vermurksten Start ins Wochenende dünnhäutig und mürbe - ein Brüllduell mit der DHL-Hotline. Ergebnis: der Wunsch des Freundes, niemals in diese kaputte Welt hinein geboren worden zu sein. Der Käufer ruft währenddessen bei Amazon an. Ergebnis: „DHL sagt uns, deren Leute sind in den Zustellfahrzeugen nicht erreichbar und deshalb kann der Fahrer nicht angewiesen werden, nochmal vorbeizukommen. Da können wir von Amazon leider nichts daran ändern.“