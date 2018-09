Entweder ist Deutschland nicht von dieser Welt. Oder die Maßstäbe der Tester sind verschieden. Dieses Auszeichnungschaos sollte mir den Spaß aber nicht verderben.

Den Spaß verdarb mit das Phantasialand ganz allein. Man soll bei Kritik ja immer erst mit dem Lob anfangen. Also: Das Wetter war gut. Das Phantasialand bietet mit der Menschenschleuder Talocan einen Thrillride, an den sich der Europapark noch nicht ran getraut hat. Und das Restaurant Mandschu in Chinatown hat eine tolle Sonnenterrasse.

Aber da geht es schon los. Chinatown. Während der Europapark in verschiedene liebevoll gestaltete europäische Länder aufgeteilt ist, ist mir das Konzept vom Phantasialand schleierhaft. Es gibt dort eine imitierte Stadt: Berlin. In diesem Themenbereich sieht alles irgendwie aus wie in einem Vorort von Hannover oder so. Dann gibt es die Länder China und Mexiko. Warum ausgerechnet diese? Und einen Kontinent pauschal: Afrika. Sie können sich denken, was sich da findet: Zebrafell-Folklore.