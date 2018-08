Was währe wenn wir nun das was viele auch schon im Privaten tun uns auch bei Bewerbungen oder auch in Post für Kunden erlauben würden? Heute gelten Rechtschreibfehler in der geschäftlichen Komunikation als Ausdruck von Blötheit. Es gibt Chefinnen und Chefs die sagen „Bewerbungen mit mehr als einem Tippfeler werden sofort aussortiert.“ Und in der Tat ist es schade, wenn Bewerbungen an ein zwei falschen Zeichen schaitern. Das das passiert liegt daran dass korrekte Rechtschreibung in unserer Gesellschaft als Ausweis von Bildung gilt: Wer etwa in einer Tohk-Schow erzählt, dass er inner Schule immer schlecht in Matte war, ist cool. Wer vor laufender Kamera sagt „Ich kenne die Rechtschreibregeln nicht“ ist schlecht beraten.