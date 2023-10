Ganz anders verhält es sich aber, wenn der Zug kommt. Dann beginnt auf faszinierende Weise besagte Referenzpunkt-Umkehr. Jetzt ist Ihr Moment gekommen: Stellen Sie sich an die Bahnsteigkante (der Form halber weise ich Sie darauf hin, dass Sie an der weißen Linie stehen bleiben müssen) etwas weiter entgegen der Fahrtrichtung vor die Stelle, an der Sie den von Ihnen angepeilten Waggon erwarten, und lassen Sie die Wagen genüsslich an Ihnen vorbeiziehen. Sobald der Zug auf Jogging-Geschwindigkeit herab gebremst wurde, geschieht genau das: Die Anderen an der Bahnsteigkante fangen an zu joggen. Neben dem Zug her. Ab dem Moment, in dem deren Wunschwagen an ihnen vorbei zieht. Für diese Traber ist jetzt bei der Frage „Wer muss um wen herumlaufen?“ nicht mehr der ruhende Bahnsteig die Referenz, auf dem alle dort Umherstehenden umlaufen werden müssen, sondern nun ist plötzlich der rollende Zug die Referenz. Was bedeutet: Aus Sicht der Traber, die sich ja mit dem rollenden Material gemein machen, sind nun die Stehenden, die scheinbar in ihrem Innehalten auf sie zukommen, diejenigen, die gefälligst zu weichen haben. Und während der Zug immer langsamer wird, traben sie neben „ihrer“ Tür her wie neben ihrem Kind, das zum ersten Mal ohne Stützräder fährt. Traber und ICE sind plötzlich eins.