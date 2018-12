Und das dauert alles! Da stehen dann sechs Leute vor mir an der Salattheke und in fünf Minuten werden nur zwei von denen bedient. Weil anders als etwa bei der ebenfalls deutschen Salatthekenkette Dean & David die Salatangebote nicht über den Köpfen der Angestellten hinten an der Wand abgebildet sind, sondern nur auf Speisekarten an den Theken nachzulesen sind, fangen viele Kunden eben erst an, über ihre Auswahl nachzudenken, wenn sie dran sind und die Karte in die Hand bekommen. Und die anderen stehen sich in ihren Winterjacken die Beine in den leeren Bauch.