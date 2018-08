Ich dachte mir in der ersten Zeit: „Naja, Marcus, du kommst hinzu, also grüßt du auch als Erster.“ Aber immer, wenn ich das tat, fühlte es sich an, als würde ich sagen: „Kann mir vielleicht jemand mit einem Euro aushelfen?“ Völlig konsternierte schmallippige, kaum hörbare Gegen-Hallos, in denen mitschwang: Wer bist du, dass du mich hier einfach so grüßt?