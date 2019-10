Die schwedische Eisenbahn bietet schon länger die implantierte Fahrkarte an. Die wäre auch bei uns in Deutschland möglich: „Hände hoch, Fahrkartenkontrolle.“ Die BVG in Berlin etwa kontrolliert auch heute schon per Nahfeldkommunikation, indem sie das Lesegerät an die Kundenkarte halten. Das ginge auch mit dem Chip in der Hand, ohne im Sitzen nach dem Portemonnaie in der Gesäßtasche zu fummeln. Aber wir kennen uns doch: „Damit die schneller kontrollieren können, soll ich mich teuer mit Elektronik vollstopfen lassen?“