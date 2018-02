WhatsApp: Sind die drei „???“ als Nachricht pampig?

Nun ist es aber ja so, dass wir mal die E-Mail nutzen, mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Das führt kurioserweise dazu, dass je nach Kommunikationsmittel in unterschiedlichem Stil miteinander umgehen. Gerade so, als könnte alles, was man per E-Mail raushaut, vor Gericht gegen einen verwendet werden, setzt man bausteinhaft Begrüßung und Verabschiedung dazu und formuliert mit Bedacht. Bei der WhatsApp kumpelt man mit Kollegen und Geschäftspartnern ohne Punkt und Komma herum, als säße man gerade gemeinsam bei einem Gin Tonic am Strand. Dabei kann auch WhatsApp-Text justiziabel sein, aber egal. Zwei Welten: die alte formelle Welt und die App-Welt.