Und genau das ist es! Das ist der Grund, warum Vapiano mit seinem aktuellen Konzept aus meiner Sicht seine beste Zeit hinter sich hat. Denn auf einem Foodcourt oder auf einem Foodmarket bietet jeder an seinem Verkaufsstand genau das an, was er am besten kann. In jedem alten Bulli steht ein Experte, der mit Herzblut seine Spezialität verkauft: Käsefondue aus Holland hier, türkisch-spanisch-koreanische Fusion-Tapas dort, Craftbeer mit Tannenharzaroma aus Hildesheim da hinten, Fallobst-Applecrumble mit veganer Hafermilcheiscreme da vorne. Um sich hier die Lieblingsgerichte auszusuchen, MUSS man ja von hier nach da nach dort wandern. Da ist laufen, suchen, warten, tragen, telefonieren einfach Programm.