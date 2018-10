Wertvolle Arbeitgeber „Unternehmen können viel für das Gemeinwesen tun“

Und besonders wichtig ist auch der Bereich Bildung, denn sie ist wiederum Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Wir wissen, dass der Zusammenhalt dort schwächer ist, wo die Schulabbrecherquoten hoch sind. Ein gutes Bildungssystem, das junge Menschen nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert, wirkt sich also positiv aus. Und schließlich finden wir in all unseren Studien immer wieder, dass die Menschen dort, wo der Zusammenhalt hoch ist, glücklicher und zufriedener mit ihrem Leben sind und sich selbst als gesünder wahrnehmen. Auch das sollte ein Ansporn für Unternehmen sein, sich entsprechend am Gemeinwohl auszurichten – schließlich bekommen sie etwas zurück, zum Beispiel durch leistungsstarke Mitarbeiter.