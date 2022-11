Wetell Warum sich diese Gründer selbst entmachtet haben

Start-ups in Verantwortungseigentum unter die Arme greifen will auch das Purpose-Netzwerk, zu dem eine Wagniskapitalfirma für Start-ups gehört. Ihre Hauptaufgabe sehen die Initiatoren aber darin, den Weg ins Verantwortungseigentum überhaupt zu ermöglichen. Purpose stellt dafür Ratgeber und Open-Source-Materialien kostenfrei zur Verfügung. In einigen Fällen übernimmt die Purpose Stiftung auch ein Prozent der Firmenanteile der beratenen Unternehmen – so etwa bei Wetell. Konzipiert ist das als Kontrollmechanismus: Die Stiftung hat mit ihrem Vetorecht die Aufgabe, die Prinzipien des Verantwortungseigentums sicherzustellen und im Zweifel gegen entsprechende Änderungen zu stimmen. Kleinere und mittlere Unternehmen sollen sich dadurch den Aufbau komplexer Stiftungskonstrukte, wie sie etwa bei Bosch oder Patagonia existieren, sparen.