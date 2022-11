Wetell Warum sich diese Gründer selbst entmachtet haben

Unter dem Schlagwort „Verantwortungseigentum“ erlebt das Konzept nun eine neue Blüte. Für Aufsehen hat kürzlich etwa der Hersteller für Outdoorbekleidung Patagonia gesorgt: Mitte September kündigte Firmengründer Yvon Chouinard an, seine Anteile an dem milliardenschweren Unternehmen an zwei gemeinnützige Stiftungen zu übertragen. Die eine soll als Treuhandgesellschaft sicherstellen, dass das Unternehmen nicht verkauft wird. Die zweite soll alle Gewinne, die nicht direkt wieder in die Firma investiert werden, in den Umweltschutz stecken. „Die Erde ist jetzt unser einziger Aktionär“, schrieb der 83-Jährige in einem offenen Brief.



Vom wachsenden Interesse an der Idee zeugt auch die Arbeit des 2015 gegründeten Purpose Netzwerks, zu dem unter anderem eine Stiftung sowie zwei Beratungs- und Finanzierungsgesellschaften gehören. Eigenen Angaben zufolge hat die Purpose Stiftung weltweit bereits mehr als 100 Unternehmen bei der Wandlung zum Verantwortungseigentum geholfen. Oft klopfen Familienunternehmer bei Purpose an, aber auch Start-up-Gründer. Vor Wetell hat Purpose zum Beispiel auch den Kunststoffrecycler Wildplastic, den Kondomhersteller Einhorn und das Legaltech Vertragswerk beraten.