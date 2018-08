WiWo-Ranking So wurde Birkenstock ein „wertvoller Arbeitgeber“

Das Unternehmen Birkenstock hat eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. Nicht nur, dass die einst als Gesundheitslatschen verspotteten Korksandalen heute in Lackleder und allen möglichen Designs auch in konservativen Büros als Teil eines Sommeroutfits akzeptiert sind. Auch die Mitarbeiter erlebten in den vergangenen zwanzig Jahren eine turbulente Zeit – und finden sich heute in einem gewandelten Unternehmen wieder, das nun sogar im WirtschaftsWoche-Ranking „Wertvolle Arbeitgeber für die Region“ im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz auf Platz drei landet. In dieser Woche stellen wir die Ergebnisse für die Region West vor, dazu zählen neben Rheinland-Pfalz das Saarland und Nordrhein-Westfalen.