Wiwo-Ranking „Wertvolle Arbeitgeber“ Der Süden hat die größte Weltkonzerndichte

Und nun arbeitet ausgerechnet der Sportwagenhersteller Porsche an neuen Elektromodellen. Im typisch schwäbischen Pragmatismus wurde schon vor einigen Jahren im Entwicklungszentrum Weissach Ingenieure der elektrische Porsche Taycan entwickelt, der in diesem Jahr serienmäßig an den Start geht. Gejammer über Fahrverbote? Hört man im Südwesten eher weniger, man sucht einfach nach Lösungen - und kann sich diese eben auch leisten.