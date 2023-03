WiWo Top-Kanzleien Die Abrechnung

Dieser Anspruch, so ein Bundesarbeitsgerichtsurteil vom 20. Dezember 2022, verjährt erst drei Jahre nach dem Verlassen der Firma – berechnet vom Januar des Folgejahres an. „Hat das Unternehmen einem Mitarbeiter keine Gelegenheit gegeben, den Urlaub zu nehmen, und ihm nicht einmal rechtzeitig die Zahl der ihm noch zustehenden Urlaubstage mitgeteilt, verjährt dieser Anspruch auf Auszahlung erst in zehn Jahren“, erläutert Ulrich Sittard, Arbeitsrechtler bei Freshfields.