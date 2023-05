WiWo-Top-Kanzleien für Arbeitsrecht Gerechte Gehälter: Es geht auch ohne Bier

Der Consultant zog Konsequenzen. Und er ist damit eher die Regel als die Ausnahme: „Mehr als 50 Prozent der Jobwechsler gehen, weil sie sich ungerecht bezahlt fühlen – egal, ob Experten, Fachleute oder Führungskräfte“, schätzt Arbeitsrechtler Jan Tibor Lelley von der Kanzlei Buse. In Zeiten des Fachkräftemangels ist dies eine alarmierend hohe Quote. Und sie dürfte bald noch steigen: Eine gerade beschlossene Richtlinie der Europäischen Union (EU) soll dafür sorgen, dass Gehälter künftig kein Geheimnis mehr sind. Deutschland muss diese bis 2026 umsetzen. Dann braucht es nicht einmal mehr die Redseligkeit in Bierlaune, um Konflikte wie in der Hamburger Unternehmensberatung zu schüren.