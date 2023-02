WiWo Top-Kanzleien Großes Ranking: Die besten Medizinrechtsanwälte

Sein Allgemeinzustand verschlechterte sich rapide, auf die Beine kam er nicht mehr. „Für ihn war das ein Hammerschlag zu viel, vier Wochen später verstarb er“, erzählt Medizinrechtler Lutz Böttger von der Kanzlei Haack Böttger. Er vertritt die Witwe und fordert von der Klinik rund 40.000 Euro Schmerzensgeld plus den Beerdigungskosten. Ohne die zweite Operation wäre der Mann noch am Leben, ist sich der Anwalt sicher.



Selbst wenn die Folgen nicht so dramatisch sein mögen. Fehlende Krankenschwestern und Pfleger in Kliniken, aber auch in Heimen werden zum immer größeren Problem, dessen wahres Ausmaß unbekannt sei, sagt Böttger. Die Krankenkassen erfassen Pflegefehlerfälle nicht gesondert, und so kommen auch keine Zahlen an die Öffentlichkeit. Derzeit fehlen in Deutschland laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft 200.000 Pflegekräfte, die Zahl dürfte weiter steigen. Insbesondere unter dem Druck von Corona haben etliche Pfleger ihre Branche verlassen. Zu viele Überstunden, Schichtarbeit, die nicht zum Familienleben passt, das sind nur einige der Gründe.