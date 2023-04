WiWo Top-Kanzleien Zurück in die Neunziger

Zunächst: Die Politik setzt heute auf andere Instrumente. So lockt sie nicht mit hohen Steuervorteilen, sondern bieten Investmentpartnerschaften an. Staatliche Geldhäuser wie beispielsweise die KfW-Bank und die Europäische Investitionsbank (EIB) bringen spezielle Fonds auf den Weg, in die sie gemeinsam mit privaten Geldgebern investieren, etwa in Start-ups oder Projekte zur Eindämmung des Klimawandels. Der Clou: Die Förderbanken schultern dabei den größeren Teil der Risiken, etwa durch Garantien. Risikofrei sind die Modelle trotzdem nicht: „Die öffentliche Hand übernimmt in der Regel nur einen Teil der Risiken“, betont beispielsweise Katlen Blöcker, Partnerin der Kanzlei Hogan Lovells in Frankfurt und Expertin für Bank- und Finanzrecht.