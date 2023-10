WiWo-Topkanzleien Die besten Kanzleien und Anwälte im Patent-, Urheber- und Produkthaftungsrecht

Ramona Pop bringt sich schon mal in Stellung. Die Exgrünenpolitikerin und Vorständin des Bundesverbands der Verbraucherzentralen will sich Energieversorger, Finanzdienstleister und Telekommunikationsunternehmen vorknöpfen, sobald die neue Verbandsklage im Herbst juristisch in Kraft tritt. Sie wolle etwa gegen Finanzinstitute, die unzulässige Gebühren erheben, vorgehen, oder gegen Energieversorger, die überhöhte Preise fordern, sagte Pop kürzlich.