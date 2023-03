World Happiness Report 2023 Wo die glücklichsten und unglücklichsten Menschen leben

Finnland bleibt das Land mit der glücklichsten Bevölkerung der Erde. Der EU-Staat im hohen Norden Europas führt auch im sechsten Jahr in Folge den Weltglücksbericht an, der am Montag anlässlich des Internationalen Tags des Glücks veröffentlicht wurde. Trotz Sicherheitssorgen wegen des Angriffskriegs ihres Nachbarlandes Russland in der Ukraine und ihres noch nicht abgeschlossenen Nato-Beitritts halten die Finninnen und Finnen alle weiteren Länder der Erde klar auf Distanz: Dänemark folgt auf Platz zwei, dahinter Island, Israel, die Niederlande und Schweden. Deutschland büßt zwei Plätze ein, hält sich auf Rang 16 aber konstant in den Top 20.