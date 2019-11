Wunsch und Wirklichkeit Fachkräfte wünschen sich bessere Chefs

Fachkräfte in nicht-akademischen Berufen sind auf dem Arbeitsmarkt gefragt: Handwerker, Pfleger, Logistiker – sie alle werden in verschiedensten Branchen gebraucht und gesucht. Was aber erwarten diese Fachkräfte von ihren Führungskräften? Wie zufrieden sind sie – und wo besteht Potential nach oben? Eine aktuelle Studie des Portals meinestadt.de, die der WirtschaftsWoche vorab vorliegt, zeigt in den meisten wichtigen Punkten eine große Lücke zwischen den Ansprüchen von Fachkräften an Führung und der aktuellen Führungswirklichkeit.