Yogalehrer der Nationalelf Jogis Yogi: „Yoga macht bissig“

Sie verzichten vermutlich auf Räucherstäbchen bei der Nationalelf?

Ich habe das alles rausgenommen, was befremden könnte. Aber ein paar Spieler wollen es gerne heimelig haben. Der eine bringt ein Duftkerzchen mit, der andere die Musik. Und dann akzeptieren es die anderen Spieler auch, weil es aus ihrem Kreis herauskommt. Mir ist das Wichtigste, sie so sein zu lassen, wie sie sind.



Was meinen Sie damit?

Am Anfang hatten alle die Socken an beim Yoga, weil sie sich nicht die Füße zeigen wollen. Das ist so ein Fußballerding. Und irgendwann haben sie die dann ausgezogen. Ich versuche nicht, sie zu beraten und zu coachen. Ich lasse sie so sein, wie sie sind und helfe ihnen, runterzukommen. Ich kann ihnen anbieten, runterzukommen. Eine Lücke zu finden in diesem Wahnsinn, den sie leben.