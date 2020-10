Young Professionals Survey 2020: Junge Fachkräfte wollen das Rundum-Sorglos-Paket

Fachübergreifend ist in den vergangenen fünf Jahren die Anzahl der Arbeitgeber, die die Berufseinsteiger für einen späteren Job insgesamt in Betracht ziehen, stark angestiegen. Das bedeutet nicht, dass sie diese als ideale Arbeitgeber sehen, zumindest aber als mögliche. Bewerber vergrößern das Spektrum auch, weil Unternehmen inzwischen stärker nach Fachkräften verschiedener Richtungen suchen – und dies auch erfolgreicher kommunizieren. Am stärksten trifft das auf Absolventen von Wirtschaftswissenschaften und IT zu. „Heute haben die meisten Arbeitgeber Karriereseiten und sind in den sozialen Medien aktiv. Dadurch werden sie leichter auffindbar und sichtbarer für ihre Zielgruppe. Und die Branchenbarrieren verschwimmen: Als IT-ler kann ich nicht nur zu Google, Intel oder Dell, denn heute braucht jedes Unternehmen IT-Fachkräfte“, erklärt Tina Smetana den Trend.