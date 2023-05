YouTube Das sind die meistgeklickten Videos im Ranking 2023

YouTube nennt für diese Anforderungen zwei ausschlaggebende Punkte: Zum einen muss sich das Prüfteam in jedem Land, in dem die Monetarisierungsfunktion angeboten wird, an rechtliche Auflagen halten. Dazu wird von den Kanalbetreibern so viel Kontext zu den Videos wie möglich benötigt. Als zweiten Punkt nennt YouTube, dass entsprechende Inhalte stets den Richtlinien (Guidelines) entsprechen müssen.