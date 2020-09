Auch wer als Person mehr wahrgenommen werden will, der kann TikTok für seine Zwecke nutzen. Musiker etwa haben das schon seit Jahren erkannt. Der Rapper Drake, wohl der international erfolgreichste Musiker der 2010er-Jahre, versah seinen jüngsten Hit „Toosie Slide“ gleich zur Veröffentlichung mit einem passenden Tanz. Mit Erfolg, in vielen Ländern landete das Lied auf Chartplatz eins, auf TikTok entstanden 5,4 Millionen Nachahmer-Videos. Selbst Hollywood-Legende Anthony Hopkins ließ sich zum Mitmachen animieren.



Aber auch Köpfe aus der Wirtschaft können es für sich nutzen. Dazu müssen sie nicht unbedingt tanzen können. Der deutsche Start-up-Investor Frank Thelen etwa teilt über seinen TikTok-Account kurze Videos, in denen er vor allem Fragen rund um Technologie und Künstliche Intelligenz beantwortet. Innerhalb von einem Monat hat er so knapp 60.000 Follower gesammelt. Auf Twitter folgen ihm „nur“ 47.000 Menschen.