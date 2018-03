Überleben im Büro: Warum sich gute Taten auszahlen

Diese leicht modifizierten Fragen stammen aus dem Buch The Power of Nice von Linda Kaplan Thaler und Robin Koval. Und die Autorinnen haben völlig Recht mit ihrer These, dass keiner von uns allein vorankommt. Wir alle hatten oder haben Förderer, Ratgeber, Mentoren, Vorbilder, die uns werden ließen, was wir sind, und die an unserem Erfolg zumindest mittelbar beteiligt waren. Es ist gut, sich ab und an daran zu erinnern. Dankbarkeit beugt nicht nur Größenwahn vor – sie sorgt auch dafür, dass wir uns vergegenwärtigen, wie wichtig es ist, etwas weiterzugeben und zu teilen.