Erhöhung: Luftfahrt: Preise für Rückversicherungen steigen um bis zu 250 Prozent

Alles in allem hätten sie aber nicht so stark angezogen wie von den Rückversicherern erhofft, weil die Erstversicherer dank geringerer Schäden etwa bei Kfz-Policen in der Corona-Pandemie eine gute Verhandlungsposition gehabt hätten, sagte Vickers. Die Rückversicherer hätten aber „zumindest Preisstabilität und einige Erhöhungen erreicht“. Die größten Differenzen habe es in den Verhandlungen bei Cyber- und Pandemie-Policen gegeben.