Erinnerung der EU-Bankenbehörde : Britische Banken sollen sich dringend auf den Brexit vorbereiten

Die europäische Bankenbehörde EBA hat britische Geldhäuser mit Geschäften in der EU eindringlich aufgefordert, sich auf das Ende der Übergangszeit nach dem Brexit vorzubereiten. Britische Institute, die dann noch in der EU tätig sein und Dienstleistungen für ihre EU-Kunden anbieten wollten, müssten bis dahin alle erforderlichen Genehmigungen besitzen, teilte die EBA am Mittwoch mit.