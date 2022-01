Ermittlungen: DWS-Chef Wöhrmann erhielt rassistische Drohbriefe

Die Schreiben, die Reuters in Kopie einsehen konnte, enthielten zum Teil drastische Ausdrücke und Beleidigungen. „Totengräber der DWS.. du wirst bezahlen, die Bombe tickt... Tritt endlich zurück!“, hieß es zum Beispiel in einem Brief an Wöhrmann, der in Sri Lanka geboren wurde. Ein anderes Schreiben enthielt ein rotes Fadenkreuz, darunter die Drohung: „Du kriegst was du verdienst“ in Großbuchstaben, gefolgt von einer explizit rassistischen Beleidigung. Die „WirtschaftsWoche“ hatte zuerst über die Existenz anonymer Drohbriefe berichtet.