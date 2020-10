Ermittlungskomplex um Odebrecht: Schweizer Behörde führt Strafuntersuchung gegen Banque Cramer

Die Schweizer Behörden knöpfen sich in Zusammenhang mit dem Korruptionsfall rund um den brasilianischen Ölkonzern Petrobras ein weiteres Institut vor. Die Bundesanwaltschaft habe am 1. Juli 2020 gegen die Genfer Banque Cramer & Cie ein Strafverfahren eröffnet, erklärte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht des Online-Portals „Gotham City“. Cramer werde verdächtigt, wegen interner Organisationsmängel Geldwäsche-Delikte nicht verhindert zu haben.