Erneuerbare Energien Absatz von Solaranlagen legt 2021 deutlich zu

In Deutschland wurden nach Branchenangaben 2021 deutlich mehr Solaranlagen verkauft als im Vorjahr. So sei die neu installierte Leistung um etwa 10 Prozent gewachsen – von 4,8 Gigawatt im Jahr 2020 auf 5,3 Gigawatt im vergangenen Jahr, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) in einer vorläufigen Bilanz am Montag mitteilte.