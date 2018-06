Erneuerbare Energien: Eon baut großen Solarpark in Texas

DüsseldorfDer Energiekonzern Eon treibt in den USA den Ausbau des Geschäfts mit erneuerbarer Energie voran. Eon errichte im Bundesstaat Texas eine Anlage mit einer Leistung von 100 Megawatt, teilte der Versorger am Dienstag mit. Das Projekt mit den Namen West of the Pecos werde aus 350.000 Photovoltaikmodulen bestehen und auf einer Fläche von 271 Hektar gebaut. Dies entspreche der Fläche von rund 550 Fußballfeldern. Wie hoch die Investitionen sind, ließ der Konzern offen.