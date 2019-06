Erneuerbare Energien: Facebook lässt riesige Solaranlage in Texas bauen

Der Abschluss der Bauarbeiten an Prospero Solar wird fürs kommende Jahr erwartet. Dann dürfte die Sonnenkraftanlage eine Fläche von rund 18 Quadratkilometern einnehmen – und damit mehr als fünf Mal so groß wie der New Yorker Central Park sein. Der Versorger Shell Energy North America und Facebook wollen sich den durch die Solarfarm erzeugten Strom teilen.