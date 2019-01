 Erneuerbare Energien: Ökostrom-Anteil steigt in Deutschland erstmals über 40 Prozent

FrankfurtDer Anteil Erneuerbarer Energien am Strommix in Deutschland ist im vergangenen Jahr erstmals über 40 Prozent gestiegen. Vor allem dank der vielen Sonnenstunden im Sommer legte der in Deutschland produzierte Ökostrom 2018 um 4,3 Prozent auf 219 Terawattstunden zu, wie Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme berechneten.