Erneuerbare Energien: PNE Wind AG schmeißt den „Wind“ aus dem Namen

Zur neuen Strategie passt der alte Name nicht mehr, findet Lesser. Er will der Hauptversammlung deshalb vorschlagen, die PNE Wind AG umzutaufen – in PNE AG. „Das 'Wind' fällt weg“, sagt Lesser. Das Kürzel PNE, das einst für Plambeck Neue Energien stand, soll künftig „Pure New Energy“ bedeuten. „Damit machen wir für jeden klar, wofür wir stehen“, erklärt Lesser. Der Aufsichtsrat hat die Pläne des Managers bereits abgesegnet, jetzt müssen nur noch die Aktionäre am 6. Juni zustimmen.