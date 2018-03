Erneuerbare Energien: Solarenergie ist die billigste Stromquelle Deutschlands

Nur noch 32.000 Beschäftigte arbeiten heute in dem Sektor. Beinahe alle Pioniere schlitterten in die Insolvenz, so etwa Solarworld, der letzte große Solarmodulhersteller Europas. Seitdem dominieren Wettbewerber aus China den globalen Markt, sowohl in der Produktion als auch in der Installation von Photovoltaik-Anlagen.