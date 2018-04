Erneuerbare Energien: Sonnenstrom schlägt Windkraft

Auch die Grünen fordern ein Ende der gemeinsamen Ausschreibungen. Julia Verlinden, Sprecherin für Energiepolitik der Partei im Bundestag, weist auf den Bedarf an stetigem und steigenden Ausbau beider Technologien hin. „Es ist unsinnig, Wind- und Solarstrom in einen Wettbewerb gegeneinander zu schicken. Vielmehr sind geeignete Rahmenbedingungen für einen klugen Mix aller verschiedenen Erneuerbaren Energien notwendig“, teilte die Politikerin am Donnerstag mit.