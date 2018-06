Erneuerbaren Energien: Kohleausstieg ist laut RWE bis 2030 als unrealistisch ein

Beim Verkauf von Innogy an Eon komme RWE gut voran, sagte Schmitz. „Ich gehe davon aus, dass Eon und RWE in 2019 alle Freigaben erhalten und die Transaktion vollzogen werden kann.“ Er kündigte an, danach kräftig in Ökostrom zu investieren. Nach Abschluss der Transaktion stünden 1,5 Milliarden Euro im Jahr für Ökostrom zur Verfügung.